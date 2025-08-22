Dövizler / ROBO
ROBO: Exchange Traded Concepts Trust ROBO Global Robotics and Automat
65.92 USD 1.08 (1.61%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ROBO fiyatı bugün -1.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.91 ve Yüksek fiyatı olarak 66.88 aralığında işlem gördü.
Exchange Traded Concepts Trust ROBO Global Robotics and Automat hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ROBO haberleri
ROBO on the Community Forum
Günlük aralık
65.91 66.88
Yıllık aralık
43.21 67.53
- Önceki kapanış
- 67.00
- Açılış
- 66.88
- Satış
- 65.92
- Alış
- 66.22
- Düşük
- 65.91
- Yüksek
- 66.88
- Hacim
- 39
- Günlük değişim
- -1.61%
- Aylık değişim
- 5.71%
- 6 aylık değişim
- 28.50%
- Yıllık değişim
- 15.45%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
- Açıklanan
- 0.800 M
- Beklenti
- 0.692 M
- Önceki
- 0.664 M
14:00
USD
- Açıklanan
- 20.5%
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -1.8%
14:30
USD
- Açıklanan
- -0.607 M
- Beklenti
- -2.631 M
- Önceki
- -9.285 M
14:30
USD
- Açıklanan
- 0.177 M
- Beklenti
- -0.329 M
- Önceki
- -0.296 M
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.724%