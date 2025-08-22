Валюты / ROBO
ROBO: Exchange Traded Concepts Trust ROBO Global Robotics and Automat
66.03 USD 0.97 (1.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ROBO за сегодня изменился на -1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.91, а максимальная — 66.88.
Следите за динамикой Exchange Traded Concepts Trust ROBO Global Robotics and Automat. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ROBO
- AI Payoff Worries Continue: What Lies Ahead of AI ETFs?
- AI Research Trip Reaffirms Bullish Outlook
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- AI At The Frontier: A Stock Picker's Take On AI Investing
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Beyond Nvidia: The Data Center And AI Ecosystem Is On Fire
- Global Leading Indicators, August 2025 - Who's Afraid Of Payrolls Anyway?
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- A.I. Field Of Dreams
- September 2025 Perspective
- AI Monthly: With Great Power Comes Great Responsibility
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Generative AI Digest: More AI Agents And More Funding
- It’s AI Freak-Out Time Again
- AI Over-Exuberance Comparable To 2000 Internet-Inspired Bubble
- Our Thoughts On The AI Arms Race
Дневной диапазон
65.91 66.88
Годовой диапазон
43.21 67.53
- Предыдущее закрытие
- 67.00
- Open
- 66.88
- Bid
- 66.03
- Ask
- 66.33
- Low
- 65.91
- High
- 66.88
- Объем
- 77
- Дневное изменение
- -1.45%
- Месячное изменение
- 5.89%
- 6-месячное изменение
- 28.71%
- Годовое изменение
- 15.64%
