Moedas / ROBO
ROBO: Exchange Traded Concepts Trust ROBO Global Robotics and Automat
66.03 USD 0.97 (1.45%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ROBO para hoje mudou para -1.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 65.91 e o mais alto foi 66.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Exchange Traded Concepts Trust ROBO Global Robotics and Automat. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
65.91 66.88
Faixa anual
43.21 67.53
- Fechamento anterior
- 67.00
- Open
- 66.88
- Bid
- 66.03
- Ask
- 66.33
- Low
- 65.91
- High
- 66.88
- Volume
- 77
- Mudança diária
- -1.45%
- Mudança mensal
- 5.89%
- Mudança de 6 meses
- 28.71%
- Mudança anual
- 15.64%
