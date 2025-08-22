CotaçõesSeções
Moedas / ROBO
Voltar para Ações

ROBO: Exchange Traded Concepts Trust ROBO Global Robotics and Automat

66.03 USD 0.97 (1.45%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ROBO para hoje mudou para -1.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 65.91 e o mais alto foi 66.88.

Veja a dinâmica do par de moedas Exchange Traded Concepts Trust ROBO Global Robotics and Automat. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ROBO Notícias

ROBO on the Community Forum

Faixa diária
65.91 66.88
Faixa anual
43.21 67.53
Fechamento anterior
67.00
Open
66.88
Bid
66.03
Ask
66.33
Low
65.91
High
66.88
Volume
77
Mudança diária
-1.45%
Mudança mensal
5.89%
Mudança de 6 meses
28.71%
Mudança anual
15.64%
25 setembro, quinta-feira
12:30
USD
PIB (Trimestral)
Atu.
Projeç.
3.3%
Prév.
3.3%
12:30
USD
Consumo Pessoal Real (Trimestral)
Atu.
Projeç.
1.6%
Prév.
1.6%
12:30
USD
Produto Interno Bruto (PIB) Vendas (Trimestral)
Atu.
Projeç.
6.8%
Prév.
6.8%
12:30
USD
Pedidos de Bens Duráveis (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.5%
Prév.
-2.8%
12:30
USD
Pedidos de Bens Duráveis (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.6%
Prév.
1.1%
12:30
USD
Balança Comercial de Bens
Atu.
Projeç.
$​42.847 bilh
Prév.
$​-103.566 bilh
12:30
USD
Estoques no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.1%
Prév.
0.2%
12:30
USD
Estoques no Varejo, excl. Automóveis
Atu.
Projeç.
Prév.
0.1%
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
208 mil
Prév.
231 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
1.913 milh
Prév.
1.920 milh
13:00
USD
EUA - Discurso de Williams, Membro do FOMC
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 7 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.925%