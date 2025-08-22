CotationsSections
ROBO: Exchange Traded Concepts Trust ROBO Global Robotics and Automat

66.29 USD 0.71 (1.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ROBO a changé de -1.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.26 et à un maximum de 66.88.

Suivez la dynamique Exchange Traded Concepts Trust ROBO Global Robotics and Automat. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
66.26 66.88
Range Annuel
43.21 67.53
Clôture Précédente
67.00
Ouverture
66.88
Bid
66.29
Ask
66.59
Plus Bas
66.26
Plus Haut
66.88
Volume
19
Changement quotidien
-1.06%
Changement Mensuel
6.30%
Changement à 6 Mois
29.22%
Changement Annuel
16.09%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%