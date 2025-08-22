Devises / ROBO
ROBO: Exchange Traded Concepts Trust ROBO Global Robotics and Automat
66.29 USD 0.71 (1.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ROBO a changé de -1.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.26 et à un maximum de 66.88.
Suivez la dynamique Exchange Traded Concepts Trust ROBO Global Robotics and Automat. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ROBO Nouvelles
Range quotidien
66.26 66.88
Range Annuel
43.21 67.53
- Clôture Précédente
- 67.00
- Ouverture
- 66.88
- Bid
- 66.29
- Ask
- 66.59
- Plus Bas
- 66.26
- Plus Haut
- 66.88
- Volume
- 19
- Changement quotidien
- -1.06%
- Changement Mensuel
- 6.30%
- Changement à 6 Mois
- 29.22%
- Changement Annuel
- 16.09%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
- Act
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Act
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Act
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Act
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%