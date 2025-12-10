RJET hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. hisse senedi 18.85 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 18.85 - 19.19 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 19.25 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 12 değerine ulaştı. RJET canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. hisse senedi temettü ödüyor mu? REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. hisse senedi şu anda 18.85 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -10.45% ve USD değerlerini izler. RJET hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

RJET hisse senedi nasıl alınır? REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. hisselerini şu anki 18.85 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 18.85 ve Ask 19.15 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 12 ve günlük değişim oranı -1.77% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RJET fiyat hareketlerini takip edin.

RJET hisse senedine nasıl yatırım yapılır? REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 17.35 - 23.71 ve mevcut fiyatı 18.85 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 18.85 veya Ask 19.15 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -3.33% ve 6 aylık değişim oranı -10.45% değerlerini karşılaştırır. RJET fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. hisse senedi yıllık olarak 23.71 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 17.35 - 23.71). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 19.25 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. performansını takip edin.

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) hisse senedi yıllık olarak en düşük 17.35 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 18.85 ve hareket ettiği yıllık aralık 17.35 - 23.71 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RJET fiyat hareketlerini izleyin.