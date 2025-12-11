报价部分
货币 / RJET
回到股票

RJET: REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.

19.00 USD 0.25 (1.30%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RJET汇率已更改-1.30%。当日，交易品种以低点18.50和高点19.19进行交易。

关注REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

RJET股票今天的价格是多少？

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.股票今天的定价为19.00。它在18.50 - 19.19范围内交易，昨天的收盘价为19.25，交易量达到28。RJET的实时价格图表显示了这些更新。

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.股票是否支付股息？

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.目前的价值为19.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.74%和USD。实时查看图表以跟踪RJET走势。

如何购买RJET股票？

您可以以19.00的当前价格购买REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.股票。订单通常设置在19.00或19.30附近，而28和-0.99%显示市场活动。立即关注RJET的实时图表更新。

如何投资RJET股票？

投资REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.需要考虑年度范围17.35 - 23.71和当前价格19.00。许多人在以19.00或19.30下订单之前，会比较-2.56%和。实时查看RJET价格图表，了解每日变化。

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.的最高价格是23.71。在17.35 - 23.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.的绩效。

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.股票的最低价格是多少？

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.（RJET）的最低价格为17.35。将其与当前的19.00和17.35 - 23.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RJET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RJET股票是什么时候拆分的？

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.25和-9.74%中可见。

日范围
18.50 19.19
年范围
17.35 23.71
前一天收盘价
19.25
开盘价
19.19
卖价
19.00
买价
19.30
最低价
18.50
最高价
19.19
交易量
28
日变化
-1.30%
月变化
-2.56%
6个月变化
-9.74%
年变化
-9.74%
