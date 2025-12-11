RJET股票今天的价格是多少？ REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.股票今天的定价为19.00。它在18.50 - 19.19范围内交易，昨天的收盘价为19.25，交易量达到28。RJET的实时价格图表显示了这些更新。

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.股票是否支付股息？ REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.目前的价值为19.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.74%和USD。实时查看图表以跟踪RJET走势。

如何购买RJET股票？ 您可以以19.00的当前价格购买REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.股票。订单通常设置在19.00或19.30附近，而28和-0.99%显示市场活动。立即关注RJET的实时图表更新。

如何投资RJET股票？ 投资REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.需要考虑年度范围17.35 - 23.71和当前价格19.00。许多人在以19.00或19.30下订单之前，会比较-2.56%和。实时查看RJET价格图表，了解每日变化。

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.的最高价格是23.71。在17.35 - 23.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.的绩效。

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.股票的最低价格是多少？ REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.（RJET）的最低价格为17.35。将其与当前的19.00和17.35 - 23.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RJET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。