RJET: REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.
今日RJET汇率已更改-1.30%。当日，交易品种以低点18.50和高点19.19进行交易。
关注REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RJET股票今天的价格是多少？
REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.股票今天的定价为19.00。它在18.50 - 19.19范围内交易，昨天的收盘价为19.25，交易量达到28。RJET的实时价格图表显示了这些更新。
REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.股票是否支付股息？
REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.目前的价值为19.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.74%和USD。实时查看图表以跟踪RJET走势。
如何购买RJET股票？
您可以以19.00的当前价格购买REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.股票。订单通常设置在19.00或19.30附近，而28和-0.99%显示市场活动。立即关注RJET的实时图表更新。
如何投资RJET股票？
投资REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.需要考虑年度范围17.35 - 23.71和当前价格19.00。许多人在以19.00或19.30下订单之前，会比较-2.56%和。实时查看RJET价格图表，了解每日变化。
REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.的最高价格是23.71。在17.35 - 23.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.的绩效。
REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.股票的最低价格是多少？
REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.（RJET）的最低价格为17.35。将其与当前的19.00和17.35 - 23.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RJET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RJET股票是什么时候拆分的？
REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.25和-9.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.25
- 开盘价
- 19.19
- 卖价
- 19.00
- 买价
- 19.30
- 最低价
- 18.50
- 最高价
- 19.19
- 交易量
- 28
- 日变化
- -1.30%
- 月变化
- -2.56%
- 6个月变化
- -9.74%
- 年变化
- -9.74%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- $-103.544 B
- 前值
- $-59.550 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $280.832 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $340.382 B
- 实际值
-
- 预测值
- 196 K
- 前值
- 191 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.925 M
- 前值
- 1.939 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.694%