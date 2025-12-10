- Übersicht
RJET: REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.
Der Wechselkurs von RJET hat sich für heute um -2.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.85 bis zu einem Hoch von 19.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RJET heute?
Die Aktie von REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) notiert heute bei 18.85. Sie wird innerhalb einer Spanne von 18.85 - 19.19 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.25 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von RJET zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RJET Dividenden?
REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. wird derzeit mit 18.85 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -10.45% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RJET zu verfolgen.
Wie kaufe ich RJET-Aktien?
Sie können Aktien von REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) zum aktuellen Kurs von 18.85 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.85 oder 19.15 platziert, während 12 und -1.77% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RJET auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RJET-Aktien?
Bei einer Investition in REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. müssen die jährliche Spanne 17.35 - 23.71 und der aktuelle Kurs 18.85 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.33% und -10.45%, bevor sie Orders zu 18.85 oder 19.15 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RJET.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.?
Der höchste Kurs von REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) im vergangenen Jahr lag bei 23.71. Innerhalb von 17.35 - 23.71 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.25 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.?
Der niedrigste Kurs von REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) im Laufe des Jahres betrug 17.35. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.85 und der Spanne 17.35 - 23.71 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RJET live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RJET statt?
REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.25 und -10.45% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.25
- Eröffnung
- 19.19
- Bid
- 18.85
- Ask
- 19.15
- Tief
- 18.85
- Hoch
- 19.19
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- -2.08%
- Monatsänderung
- -3.33%
- 6-Monatsänderung
- -10.45%
- Jahresänderung
- -10.45%
- Akt
- 0.8%
- Erw
- 0.9%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
- -1.812 M
- Erw
- 4.780 M
- Vorh
- 0.574 M
- Akt
- 0.308 M
- Erw
- 0.101 M
- Vorh
- -0.457 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh