RJET: REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.
Курс RJET за сегодня изменился на -2.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.85, а максимальная — 19.19.
Следите за динамикой REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RJET сегодня?
REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) сегодня оценивается на уровне 18.85. Инструмент торгуется в пределах 18.85 - 19.19, вчерашнее закрытие составило 19.25, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RJET в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.?
REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. в настоящее время оценивается в 18.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.45% и USD. Отслеживайте движения RJET на графике в реальном времени.
Как купить акции RJET?
Вы можете купить акции REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) по текущей цене 18.85. Ордера обычно размещаются около 18.85 или 19.15, тогда как 12 и -1.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RJET на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RJET?
Инвестирование в REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. предполагает учет годового диапазона 17.35 - 23.71 и текущей цены 18.85. Многие сравнивают -3.33% и -10.45% перед размещением ордеров на 18.85 или 19.15. Изучайте ежедневные изменения цены RJET на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.?
Самая высокая цена REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) за последний год составила 23.71. Акции заметно колебались в пределах 17.35 - 23.71, сравнение с 19.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.?
Самая низкая цена REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) за год составила 17.35. Сравнение с текущими 18.85 и 17.35 - 23.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RJET во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RJET?
В прошлом REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.25 и -10.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.25
- Open
- 19.19
- Bid
- 18.85
- Ask
- 19.15
- Low
- 18.85
- High
- 19.19
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -2.08%
- Месячное изменение
- -3.33%
- 6-месячное изменение
- -10.45%
- Годовое изменение
- -10.45%
- Акт.
- 0.8%
- Прог.
- 0.9%
- Пред.
- 0.9%
- Акт.
- -1.812 млн
- Прог.
- 4.780 млн
- Пред.
- 0.574 млн
- Акт.
- 0.308 млн
- Прог.
- 0.101 млн
- Пред.
- -0.457 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.