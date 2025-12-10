КотировкиРазделы
RJET: REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.

18.85 USD 0.40 (2.08%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RJET за сегодня изменился на -2.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.85, а максимальная — 19.19.

Следите за динамикой REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RJET сегодня?

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) сегодня оценивается на уровне 18.85. Инструмент торгуется в пределах 18.85 - 19.19, вчерашнее закрытие составило 19.25, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RJET в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.?

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. в настоящее время оценивается в 18.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.45% и USD. Отслеживайте движения RJET на графике в реальном времени.

Как купить акции RJET?

Вы можете купить акции REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) по текущей цене 18.85. Ордера обычно размещаются около 18.85 или 19.15, тогда как 12 и -1.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RJET на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RJET?

Инвестирование в REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. предполагает учет годового диапазона 17.35 - 23.71 и текущей цены 18.85. Многие сравнивают -3.33% и -10.45% перед размещением ордеров на 18.85 или 19.15. Изучайте ежедневные изменения цены RJET на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.?

Самая высокая цена REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) за последний год составила 23.71. Акции заметно колебались в пределах 17.35 - 23.71, сравнение с 19.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.?

Самая низкая цена REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) за год составила 17.35. Сравнение с текущими 18.85 и 17.35 - 23.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RJET во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RJET?

В прошлом REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.25 и -10.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.85 19.19
Годовой диапазон
17.35 23.71
Предыдущее закрытие
19.25
Open
19.19
Bid
18.85
Ask
19.15
Low
18.85
High
19.19
Объем
12
Дневное изменение
-2.08%
Месячное изменение
-3.33%
6-месячное изменение
-10.45%
Годовое изменение
-10.45%
