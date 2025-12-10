- Visão do mercado
RJET: REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.
A taxa do RJET para hoje mudou para -2.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.85 e o mais alto foi 19.19.
Veja a dinâmica do par de moedas REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RJET hoje?
Hoje REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) está avaliado em 18.85. O instrumento é negociado dentro de 18.85 - 19.19, o fechamento de ontem foi 19.25, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RJET em tempo real.
As ações de REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. pagam dividendos?
Atualmente REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. está avaliado em 18.85. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -10.45% e USD. Monitore os movimentos de RJET no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RJET?
Você pode comprar ações de REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) pelo preço atual 18.85. Ordens geralmente são executadas perto de 18.85 ou 19.15, enquanto 12 e -1.77% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RJET no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RJET?
Investir em REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. envolve considerar a faixa anual 17.35 - 23.71 e o preço atual 18.85. Muitos comparam -3.33% e -10.45% antes de enviar ordens em 18.85 ou 19.15. Estude as mudanças diárias de preço de RJET no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.?
O maior preço de REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) no último ano foi 23.71. As ações oscilaram bastante dentro de 17.35 - 23.71, e a comparação com 19.25 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.?
O menor preço de REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) no ano foi 17.35. A comparação com o preço atual 18.85 e 17.35 - 23.71 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RJET em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RJET?
No passado REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.25 e -10.45% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 19.25
- Open
- 19.19
- Bid
- 18.85
- Ask
- 19.15
- Low
- 18.85
- High
- 19.19
- Volume
- 12
- Mudança diária
- -2.08%
- Mudança mensal
- -3.33%
- Mudança de 6 meses
- -10.45%
- Mudança anual
- -10.45%
- Atu.
- 0.8%
- Projeç.
- 0.9%
- Prév.
- 0.9%
- Atu.
- -1.812 milh
- Projeç.
- 4.780 milh
- Prév.
- 0.574 milh
- Atu.
- 0.308 milh
- Projeç.
- 0.101 milh
- Prév.
- -0.457 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.