RJET: REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.
Il tasso di cambio RJET ha avuto una variazione del -2.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.85 e ad un massimo di 19.19.
Segui le dinamiche di REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni RJET oggi?
Oggi le azioni REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. sono prezzate a 18.85. Viene scambiato all'interno di 18.85 - 19.19, la chiusura di ieri è stata 19.25 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RJET mostra questi aggiornamenti.
Le azioni REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. pagano dividendi?
REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. è attualmente valutato a 18.85. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -10.45% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RJET.
Come acquistare azioni RJET?
Puoi acquistare azioni REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. al prezzo attuale di 18.85. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.85 o 19.15, mentre 12 e -1.77% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RJET sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni RJET?
Investire in REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. implica considerare l'intervallo annuale 17.35 - 23.71 e il prezzo attuale 18.85. Molti confrontano -3.33% e -10.45% prima di effettuare ordini su 18.85 o 19.15. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RJET con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.?
Il prezzo massimo di REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. nell'ultimo anno è stato 23.71. All'interno di 17.35 - 23.71, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.25 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.?
Il prezzo più basso di REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) nel corso dell'anno è stato 17.35. Confrontandolo con gli attuali 18.85 e 17.35 - 23.71 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RJET muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RJET?
REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.25 e -10.45%.
- Chiusura Precedente
- 19.25
- Apertura
- 19.19
- Bid
- 18.85
- Ask
- 19.15
- Minimo
- 18.85
- Massimo
- 19.19
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- -2.08%
- Variazione Mensile
- -3.33%
- Variazione Semestrale
- -10.45%
- Variazione Annuale
- -10.45%
- Agire
- 0.8%
- Fcst
- 0.9%
- Prev
- 0.9%
- Agire
- -1.812 M
- Fcst
- 4.780 M
- Prev
- 0.574 M
- Agire
- 0.308 M
- Fcst
- 0.101 M
- Prev
- -0.457 M
- Agire
