- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RJET: REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.
El tipo de cambio de RJET de hoy ha cambiado un -1.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.50, mientras que el máximo ha alcanzado 19.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de RJET hoy?
REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) se evalúa hoy en 19.00. El instrumento se negocia dentro de 18.50 - 19.19; el cierre de ayer ha sido 19.25 y el volumen comercial ha alcanzado 28. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RJET en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.?
REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. se evalúa actualmente en 19.00. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -9.74% y USD. Monitoree los movimientos de RJET en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de RJET?
Puede comprar acciones de REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) al precio actual de 19.00. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.00 o 19.30, mientras que 28 y -0.99% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RJET en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de RJET?
Invertir en REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. implica tener en cuenta el rango anual 17.35 - 23.71 y el precio actual 19.00. Muchos comparan -2.56% y -9.74% antes de colocar órdenes en 19.00 o 19.30. Estudie los cambios diarios de precios de RJET en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.?
El precio más alto de REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) en el último año ha sido 23.71. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.35 - 23.71, una comparación con 19.25 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.?
El precio más bajo de REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) para el año ha sido 17.35. La comparación con los actuales 19.00 y 17.35 - 23.71 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RJET en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RJET?
En el pasado, REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 19.25 y -9.74% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 19.25
- Open
- 19.19
- Bid
- 19.00
- Ask
- 19.30
- Low
- 18.50
- High
- 19.19
- Volumen
- 28
- Cambio diario
- -1.30%
- Cambio mensual
- -2.56%
- Cambio a 6 meses
- -9.74%
- Cambio anual
- -9.74%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- $-103.544 B
- Prev.
- $-59.550 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- $280.832 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- $340.382 B
- Act.
-
- Pronós.
- 196 K
- Prev.
- 191 K
- Act.
-
- Pronós.
- 1.925 M
- Prev.
- 1.939 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.694%