RJET: REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.

18.85 USD 0.40 (2.08%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

RJETの今日の為替レートは、-2.08%変化しました。日中、通貨は1あたり18.85の安値と19.19の高値で取引されました。

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

RJET株の現在の価格は？

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.の株価は本日18.85です。18.85 - 19.19内で取引され、前日の終値は19.25、取引量は12に達しました。RJETのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.の株は配当を出しますか？

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.の現在の価格は18.85です。配当方針は会社によりますが、投資家は-10.45%やUSDにも注目します。RJETの動きはライブチャートで確認できます。

RJET株を買う方法は？

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.の株は現在18.85で購入可能です。注文は通常18.85または19.15付近で行われ、12や-1.77%が市場の動きを示します。RJETの最新情報はライブチャートで確認できます。

RJET株に投資する方法は？

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.への投資では、年間の値幅17.35 - 23.71と現在の18.85を考慮します。注文は多くの場合18.85や19.15で行われる前に、-3.33%や-10.45%と比較されます。RJETの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.の株の最高値は？

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.の過去1年の最高値は23.71でした。17.35 - 23.71内で株価は大きく変動し、19.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.の株の最低値は？

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.(RJET)の年間最安値は17.35でした。現在の18.85や17.35 - 23.71と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RJETの動きはライブチャートで確認できます。

RJETの株式分割はいつ行われましたか？

REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.25、-10.45%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
18.85 19.19
1年のレンジ
17.35 23.71
以前の終値
19.25
始値
19.19
買値
18.85
買値
19.15
安値
18.85
高値
19.19
出来高
12
1日の変化
-2.08%
1ヶ月の変化
-3.33%
6ヶ月の変化
-10.45%
1年の変化
-10.45%
