- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RJET: REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.
Le taux de change de RJET a changé de -2.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.85 et à un maximum de 19.19.
Suivez la dynamique REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RJET aujourd'hui ?
L'action REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. est cotée à 18.85 aujourd'hui. Elle se négocie dans 18.85 - 19.19, a clôturé hier à 19.25 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de RJET présente ces mises à jour.
L'action REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. verse-t-elle des dividendes ?
REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. est actuellement valorisé à 18.85. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -10.45% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RJET.
Comment acheter des actions RJET ?
Vous pouvez acheter des actions REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. au cours actuel de 18.85. Les ordres sont généralement placés à proximité de 18.85 ou de 19.15, le 12 et le -1.77% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RJET sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RJET ?
Investir dans REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.35 - 23.71 et le prix actuel 18.85. Beaucoup comparent -3.33% et -10.45% avant de passer des ordres à 18.85 ou 19.15. Consultez le graphique du cours de RJET en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. ?
Le cours le plus élevé de REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. l'année dernière était 23.71. Au cours de 17.35 - 23.71, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 19.25 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. ?
Le cours le plus bas de REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. (RJET) sur l'année a été 17.35. Sa comparaison avec 18.85 et 17.35 - 23.71 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RJET sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RJET a-t-elle été divisée ?
REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 19.25 et -10.45% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 19.25
- Ouverture
- 19.19
- Bid
- 18.85
- Ask
- 19.15
- Plus Bas
- 18.85
- Plus Haut
- 19.19
- Volume
- 12
- Changement quotidien
- -2.08%
- Changement Mensuel
- -3.33%
- Changement à 6 Mois
- -10.45%
- Changement Annuel
- -10.45%
- Act
- 0.8%
- Fcst
- 0.9%
- Prev
- 0.9%
- Act
- -1.812 M
- Fcst
- 4.780 M
- Prev
- 0.574 M
- Act
- 0.308 M
- Fcst
- 0.101 M
- Prev
- -0.457 M
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.00%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev