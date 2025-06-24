FiyatlarBölümler
RING
RING: iShares MSCI Global Gold Miners ETF

61.79 USD 3.19 (5.44%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RING fiyatı bugün 5.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.86 ve Yüksek fiyatı olarak 61.97 aralığında işlem gördü.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
58.86 61.97
Yıllık aralık
27.69 61.97
Önceki kapanış
58.60
Açılış
58.86
Satış
61.79
Alış
62.09
Düşük
58.86
Yüksek
61.97
Hacim
1.191 K
Günlük değişim
5.44%
Aylık değişim
11.74%
6 aylık değişim
60.54%
Yıllık değişim
84.50%
