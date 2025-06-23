KurseKategorien
Währungen / RING
Zurück zum Aktien

RING: iShares MSCI Global Gold Miners ETF

61.85 USD 3.25 (5.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RING hat sich für heute um 5.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.86 bis zu einem Hoch von 61.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares MSCI Global Gold Miners ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RING News

Tagesspanne
58.86 61.90
Jahresspanne
27.69 61.90
Vorheriger Schlusskurs
58.60
Eröffnung
58.86
Bid
61.85
Ask
62.15
Tief
58.86
Hoch
61.90
Volumen
868
Tagesänderung
5.55%
Monatsänderung
11.84%
6-Monatsänderung
60.69%
Jahresänderung
84.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K