RING: iShares MSCI Global Gold Miners ETF
61.85 USD 3.25 (5.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RING hat sich für heute um 5.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.86 bis zu einem Hoch von 61.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI Global Gold Miners ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
58.86 61.90
Jahresspanne
27.69 61.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 58.60
- Eröffnung
- 58.86
- Bid
- 61.85
- Ask
- 62.15
- Tief
- 58.86
- Hoch
- 61.90
- Volumen
- 868
- Tagesänderung
- 5.55%
- Monatsänderung
- 11.84%
- 6-Monatsänderung
- 60.69%
- Jahresänderung
- 84.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K