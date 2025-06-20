Валюты / RING
RING: iShares MSCI Global Gold Miners ETF
58.83 USD 1.25 (2.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RING за сегодня изменился на -2.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.58, а максимальная — 60.27.
Следите за динамикой iShares MSCI Global Gold Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RING
Дневной диапазон
58.58 60.27
Годовой диапазон
27.69 60.27
- Предыдущее закрытие
- 60.08
- Open
- 60.27
- Bid
- 58.83
- Ask
- 59.13
- Low
- 58.58
- High
- 60.27
- Объем
- 1.015 K
- Дневное изменение
- -2.08%
- Месячное изменение
- 6.38%
- 6-месячное изменение
- 52.84%
- Годовое изменение
- 75.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.