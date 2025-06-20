КотировкиРазделы
Валюты / RING
RING: iShares MSCI Global Gold Miners ETF

58.83 USD 1.25 (2.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RING за сегодня изменился на -2.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.58, а максимальная — 60.27.

Следите за динамикой iShares MSCI Global Gold Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
58.58 60.27
Годовой диапазон
27.69 60.27
Предыдущее закрытие
60.08
Open
60.27
Bid
58.83
Ask
59.13
Low
58.58
High
60.27
Объем
1.015 K
Дневное изменение
-2.08%
Месячное изменение
6.38%
6-месячное изменение
52.84%
Годовое изменение
75.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.