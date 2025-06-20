クォートセクション
通貨 / RING
RING: iShares MSCI Global Gold Miners ETF

58.60 USD 0.09 (0.15%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RINGの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり57.45の安値と58.66の高値で取引されました。

iShares MSCI Global Gold Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
57.45 58.66
1年のレンジ
27.69 60.27
以前の終値
58.51
始値
58.22
買値
58.60
買値
58.90
安値
57.45
高値
58.66
出来高
905
1日の変化
0.15%
1ヶ月の変化
5.97%
6ヶ月の変化
52.25%
1年の変化
74.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K