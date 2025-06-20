通貨 / RING
RING: iShares MSCI Global Gold Miners ETF
58.60 USD 0.09 (0.15%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RINGの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり57.45の安値と58.66の高値で取引されました。
iShares MSCI Global Gold Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
57.45 58.66
1年のレンジ
27.69 60.27
- 以前の終値
- 58.51
- 始値
- 58.22
- 買値
- 58.60
- 買値
- 58.90
- 安値
- 57.45
- 高値
- 58.66
- 出来高
- 905
- 1日の変化
- 0.15%
- 1ヶ月の変化
- 5.97%
- 6ヶ月の変化
- 52.25%
- 1年の変化
- 74.98%
