Devises / RING
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RING: iShares MSCI Global Gold Miners ETF
61.79 USD 3.19 (5.44%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RING a changé de 5.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 58.86 et à un maximum de 61.97.
Suivez la dynamique iShares MSCI Global Gold Miners ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RING Nouvelles
- Gold Continues To Outshine Equities
- RING: Solid Potential Reinforced By The Fed's Policy Shift (NASDAQ:RING)
- Get On the Gold Train With This Soaring ETF
- Gold And Silver Officially Confirm Their Breakouts (Technical Analysis)
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Investing In Bullion Vs. Mining Stocks
- Precious Metals Surge After Dovish Jackson Hole Speech (Technical Analysis)
- Chart Of The Day: Does This Mean It's Almost Time For Gold's Next Breakout?
- Gold Mining ETF (RING) Hits New 52-Week High
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Zacks Market Edge Highlights: GDX, RING, Newmont, Agnico Eagle Mines and Harmony Gold Mining
- Buy the Gold Mining Stocks Right Now
- SpareBank 1 Ringerike Hadeland Q2 2025 slides: 36% profit growth, ROE reaches 15.8%
- Gold Stocks Re-Taking The Macro As It Creeps Counter-Cyclical
- Gold Mining ETF (RING) Hits a New 52-Week High
- Gold ETFs to Remain Strong Despite the Stock Market Rally
- Why You Should Buy Gold Mining ETFs Now
- Gold: Bottom's Up
- How Long Will Tariff-Related Uncertainty Last? Business Execs Are Split
- Is Gold Still Shining?
- Global Gold Miners ETF: Solid Potential Amid Rising Gold Prices (NASDAQ:RING)
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Gold Priced In Major Currencies Reveals Clear Consolidation (Technical Analysis)
- The Technicals: Gold Bull Market Still Looks Very Strong
Range quotidien
58.86 61.97
Range Annuel
27.69 61.97
- Clôture Précédente
- 58.60
- Ouverture
- 58.86
- Bid
- 61.79
- Ask
- 62.09
- Plus Bas
- 58.86
- Plus Haut
- 61.97
- Volume
- 1.191 K
- Changement quotidien
- 5.44%
- Changement Mensuel
- 11.74%
- Changement à 6 Mois
- 60.54%
- Changement Annuel
- 84.50%
20 septembre, samedi