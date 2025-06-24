CotationsSections
RING: iShares MSCI Global Gold Miners ETF

61.79 USD 3.19 (5.44%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RING a changé de 5.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 58.86 et à un maximum de 61.97.

Suivez la dynamique iShares MSCI Global Gold Miners ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
58.86 61.97
Range Annuel
27.69 61.97
Clôture Précédente
58.60
Ouverture
58.86
Bid
61.79
Ask
62.09
Plus Bas
58.86
Plus Haut
61.97
Volume
1.191 K
Changement quotidien
5.44%
Changement Mensuel
11.74%
Changement à 6 Mois
60.54%
Changement Annuel
84.50%
