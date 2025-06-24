통화 / RING
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
RING: iShares MSCI Global Gold Miners ETF
61.79 USD 3.19 (5.44%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RING 환율이 오늘 5.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 58.86이고 고가는 61.97이었습니다.
iShares MSCI Global Gold Miners ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RING News
- Gold Continues To Outshine Equities
- RING: Solid Potential Reinforced By The Fed's Policy Shift (NASDAQ:RING)
- Get On the Gold Train With This Soaring ETF
- Gold And Silver Officially Confirm Their Breakouts (Technical Analysis)
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Investing In Bullion Vs. Mining Stocks
- Precious Metals Surge After Dovish Jackson Hole Speech (Technical Analysis)
- Chart Of The Day: Does This Mean It's Almost Time For Gold's Next Breakout?
- Gold Mining ETF (RING) Hits New 52-Week High
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Zacks Market Edge Highlights: GDX, RING, Newmont, Agnico Eagle Mines and Harmony Gold Mining
- Buy the Gold Mining Stocks Right Now
- SpareBank 1 Ringerike Hadeland Q2 2025 slides: 36% profit growth, ROE reaches 15.8%
- Gold Stocks Re-Taking The Macro As It Creeps Counter-Cyclical
- Gold Mining ETF (RING) Hits a New 52-Week High
- Gold ETFs to Remain Strong Despite the Stock Market Rally
- Why You Should Buy Gold Mining ETFs Now
- Gold: Bottom's Up
- How Long Will Tariff-Related Uncertainty Last? Business Execs Are Split
- Is Gold Still Shining?
- Global Gold Miners ETF: Solid Potential Amid Rising Gold Prices (NASDAQ:RING)
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Gold Priced In Major Currencies Reveals Clear Consolidation (Technical Analysis)
- The Technicals: Gold Bull Market Still Looks Very Strong
일일 변동 비율
58.86 61.97
년간 변동
27.69 61.97
- 이전 종가
- 58.60
- 시가
- 58.86
- Bid
- 61.79
- Ask
- 62.09
- 저가
- 58.86
- 고가
- 61.97
- 볼륨
- 1.191 K
- 일일 변동
- 5.44%
- 월 변동
- 11.74%
- 6개월 변동
- 60.54%
- 년간 변동율
- 84.50%
20 9월, 토요일