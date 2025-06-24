QuotazioniSezioni
Valute / RING
Tornare a Azioni

RING: iShares MSCI Global Gold Miners ETF

61.79 USD 3.19 (5.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RING ha avuto una variazione del 5.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.86 e ad un massimo di 61.97.

Segui le dinamiche di iShares MSCI Global Gold Miners ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RING News

Intervallo Giornaliero
58.86 61.97
Intervallo Annuale
27.69 61.97
Chiusura Precedente
58.60
Apertura
58.86
Bid
61.79
Ask
62.09
Minimo
58.86
Massimo
61.97
Volume
1.191 K
Variazione giornaliera
5.44%
Variazione Mensile
11.74%
Variazione Semestrale
60.54%
Variazione Annuale
84.50%
21 settembre, domenica