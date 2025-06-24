Valute / RING
RING: iShares MSCI Global Gold Miners ETF
61.79 USD 3.19 (5.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RING ha avuto una variazione del 5.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.86 e ad un massimo di 61.97.
Segui le dinamiche di iShares MSCI Global Gold Miners ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
58.86 61.97
Intervallo Annuale
27.69 61.97
- Chiusura Precedente
- 58.60
- Apertura
- 58.86
- Bid
- 61.79
- Ask
- 62.09
- Minimo
- 58.86
- Massimo
- 61.97
- Volume
- 1.191 K
- Variazione giornaliera
- 5.44%
- Variazione Mensile
- 11.74%
- Variazione Semestrale
- 60.54%
- Variazione Annuale
- 84.50%
