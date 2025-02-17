RFMZ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc hisse senedi 12.89 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 12.88 - 12.99 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 13.02 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 247 değerine ulaştı. RFMZ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc hisse senedi temettü ödüyor mu? RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc hisse senedi şu anda 12.89 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -8.58% ve USD değerlerini izler. RFMZ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

RFMZ hisse senedi nasıl alınır? RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc hisselerini şu anki 12.89 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 12.89 ve Ask 13.19 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 247 ve günlük değişim oranı -0.46% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RFMZ fiyat hareketlerini takip edin.

RFMZ hisse senedine nasıl yatırım yapılır? RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 11.76 - 14.62 ve mevcut fiyatı 12.89 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 12.89 veya Ask 13.19 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.38% ve 6 aylık değişim oranı 0.94% değerlerini karşılaştırır. RFMZ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. hisse senedi yıllık olarak 14.62 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 11.76 - 14.62). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 13.02 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc performansını takip edin.

Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. (RFMZ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 11.76 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 12.89 ve hareket ettiği yıllık aralık 11.76 - 14.62 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RFMZ fiyat hareketlerini izleyin.