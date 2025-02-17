CotationsSections
RFMZ: RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc

12.89 USD 0.13 (1.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RFMZ a changé de -1.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.88 et à un maximum de 12.99.

Suivez la dynamique RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

RFMZ Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action RFMZ aujourd'hui ?

L'action RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc est cotée à 12.89 aujourd'hui. Elle se négocie dans 12.88 - 12.99, a clôturé hier à 13.02 et son volume d'échange a atteint 247. Le graphique en temps réel du cours de RFMZ présente ces mises à jour.

L'action RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc verse-t-elle des dividendes ?

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc est actuellement valorisé à 12.89. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -8.58% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RFMZ.

Comment acheter des actions RFMZ ?

Vous pouvez acheter des actions RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc au cours actuel de 12.89. Les ordres sont généralement placés à proximité de 12.89 ou de 13.19, le 247 et le -0.46% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RFMZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action RFMZ ?

Investir dans RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.76 - 14.62 et le prix actuel 12.89. Beaucoup comparent -1.38% et 0.94% avant de passer des ordres à 12.89 ou 13.19. Consultez le graphique du cours de RFMZ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. ?

Le cours le plus élevé de Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. l'année dernière était 14.62. Au cours de 11.76 - 14.62, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 13.02 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. ?

Le cours le plus bas de Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. (RFMZ) sur l'année a été 11.76. Sa comparaison avec 12.89 et 11.76 - 14.62 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RFMZ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action RFMZ a-t-elle été divisée ?

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 13.02 et -8.58% après les opérations sur titres.

Range quotidien
12.88 12.99
Range Annuel
11.76 14.62
Clôture Précédente
13.02
Ouverture
12.95
Bid
12.89
Ask
13.19
Plus Bas
12.88
Plus Haut
12.99
Volume
247
Changement quotidien
-1.00%
Changement Mensuel
-1.38%
Changement à 6 Mois
0.94%
Changement Annuel
-8.58%
24 octobre, vendredi
12:30
USD
CPI m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC de base m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC a/a
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC de base a/a
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
CPI de base n.s.a. m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
CPI
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
Fcst
0.694 M
Prev
0.800 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
Fcst
-1.0%
Prev
20.5%
14:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
Fcst
55.0
Prev
55.0
14:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
Fcst
51.2
Prev
51.2
14:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
Fcst
4.6%
Prev
4.6%
14:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
Fcst
3.7%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
548
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev