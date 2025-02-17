- Aperçu
RFMZ: RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc
Le taux de change de RFMZ a changé de -1.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.88 et à un maximum de 12.99.
Suivez la dynamique RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RFMZ aujourd'hui ?
L'action RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc est cotée à 12.89 aujourd'hui. Elle se négocie dans 12.88 - 12.99, a clôturé hier à 13.02 et son volume d'échange a atteint 247. Le graphique en temps réel du cours de RFMZ présente ces mises à jour.
L'action RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc verse-t-elle des dividendes ?
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc est actuellement valorisé à 12.89. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -8.58% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RFMZ.
Comment acheter des actions RFMZ ?
Vous pouvez acheter des actions RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc au cours actuel de 12.89. Les ordres sont généralement placés à proximité de 12.89 ou de 13.19, le 247 et le -0.46% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RFMZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RFMZ ?
Investir dans RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.76 - 14.62 et le prix actuel 12.89. Beaucoup comparent -1.38% et 0.94% avant de passer des ordres à 12.89 ou 13.19. Consultez le graphique du cours de RFMZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. l'année dernière était 14.62. Au cours de 11.76 - 14.62, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 13.02 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. ?
Le cours le plus bas de Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. (RFMZ) sur l'année a été 11.76. Sa comparaison avec 12.89 et 11.76 - 14.62 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RFMZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RFMZ a-t-elle été divisée ?
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 13.02 et -8.58% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 13.02
- Ouverture
- 12.95
- Bid
- 12.89
- Ask
- 13.19
- Plus Bas
- 12.88
- Plus Haut
- 12.99
- Volume
- 247
- Changement quotidien
- -1.00%
- Changement Mensuel
- -1.38%
- Changement à 6 Mois
- 0.94%
- Changement Annuel
- -8.58%
