RFMZ: RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc
A taxa do RFMZ para hoje mudou para -1.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.88 e o mais alto foi 12.99.
Veja a dinâmica do par de moedas RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RFMZ Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RFMZ hoje?
Hoje RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc (RFMZ) está avaliado em 12.89. O instrumento é negociado dentro de 12.88 - 12.99, o fechamento de ontem foi 13.02, e o volume de negociação atingiu 247. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RFMZ em tempo real.
As ações de RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc pagam dividendos?
Atualmente RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc está avaliado em 12.89. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -8.58% e USD. Monitore os movimentos de RFMZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RFMZ?
Você pode comprar ações de RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc (RFMZ) pelo preço atual 12.89. Ordens geralmente são executadas perto de 12.89 ou 13.19, enquanto 247 e -0.46% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RFMZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RFMZ?
Investir em RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc envolve considerar a faixa anual 11.76 - 14.62 e o preço atual 12.89. Muitos comparam -1.38% e 0.94% antes de enviar ordens em 12.89 ou 13.19. Estude as mudanças diárias de preço de RFMZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.?
O maior preço de Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. (RFMZ) no último ano foi 14.62. As ações oscilaram bastante dentro de 11.76 - 14.62, e a comparação com 13.02 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.?
O menor preço de Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. (RFMZ) no ano foi 11.76. A comparação com o preço atual 12.89 e 11.76 - 14.62 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RFMZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RFMZ?
No passado RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 13.02 e -8.58% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 13.02
- Open
- 12.95
- Bid
- 12.89
- Ask
- 13.19
- Low
- 12.88
- High
- 12.99
- Volume
- 247
- Mudança diária
- -1.00%
- Mudança mensal
- -1.38%
- Mudança de 6 meses
- 0.94%
- Mudança anual
- -8.58%
