クォートセクション
通貨 / RFMZ
株に戻る

RFMZ: RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc

12.89 USD 0.13 (1.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RFMZの今日の為替レートは、-1.00%変化しました。日中、通貨は1あたり12.88の安値と12.99の高値で取引されました。

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RFMZ News

よくあるご質問

RFMZ株の現在の価格は？

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Incの株価は本日12.89です。12.88 - 12.99内で取引され、前日の終値は13.02、取引量は247に達しました。RFMZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Incの株は配当を出しますか？

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Incの現在の価格は12.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は-8.58%やUSDにも注目します。RFMZの動きはライブチャートで確認できます。

RFMZ株を買う方法は？

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Incの株は現在12.89で購入可能です。注文は通常12.89または13.19付近で行われ、247や-0.46%が市場の動きを示します。RFMZの最新情報はライブチャートで確認できます。

RFMZ株に投資する方法は？

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Incへの投資では、年間の値幅11.76 - 14.62と現在の12.89を考慮します。注文は多くの場合12.89や13.19で行われる前に、-1.38%や0.94%と比較されます。RFMZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.の株の最高値は？

Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.の過去1年の最高値は14.62でした。11.76 - 14.62内で株価は大きく変動し、13.02と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.の株の最低値は？

Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.(RFMZ)の年間最安値は11.76でした。現在の12.89や11.76 - 14.62と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RFMZの動きはライブチャートで確認できます。

RFMZの株式分割はいつ行われましたか？

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、13.02、-8.58%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
12.88 12.99
1年のレンジ
11.76 14.62
以前の終値
13.02
始値
12.95
買値
12.89
買値
13.19
安値
12.88
高値
12.99
出来高
247
1日の変化
-1.00%
1ヶ月の変化
-1.38%
6ヶ月の変化
0.94%
1年の変化
-8.58%
24 10月, 金曜日
12:30
USD
CPI前月比
実際
期待
12:30
USD
コアCPI前月比
実際
期待
12:30
USD
CPI前年比
実際
期待
12:30
USD
コアCPI前年比
実際
期待
12:30
USD
コアCPI n.s.a. 前月比
実際
期待
12:30
USD
CPI
実際
期待
14:00
USD
新築住宅販売戸数（New Home Sales）
実際
期待
0.694 M
0.800 M
14:00
USD
新築住宅販売戸数前月比
実際
期待
-1.0%
20.5%
14:00
USD
ミシガン大学消費者信頼感指数
実際
期待
55.0
55.0
14:00
USD
ミシガン大学消費者期待指数
実際
期待
51.2
51.2
14:00
USD
ミシガン大学期待インフレ
実際
期待
4.6%
4.6%
14:00
USD
ミシガン大学5年先期待インフレ
実際
期待
3.7%
3.7%
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
418
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
548
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待