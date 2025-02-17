- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RFMZ: RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc
RFMZの今日の為替レートは、-1.00%変化しました。日中、通貨は1あたり12.88の安値と12.99の高値で取引されました。
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RFMZ News
よくあるご質問
RFMZ株の現在の価格は？
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Incの株価は本日12.89です。12.88 - 12.99内で取引され、前日の終値は13.02、取引量は247に達しました。RFMZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Incの株は配当を出しますか？
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Incの現在の価格は12.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は-8.58%やUSDにも注目します。RFMZの動きはライブチャートで確認できます。
RFMZ株を買う方法は？
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Incの株は現在12.89で購入可能です。注文は通常12.89または13.19付近で行われ、247や-0.46%が市場の動きを示します。RFMZの最新情報はライブチャートで確認できます。
RFMZ株に投資する方法は？
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Incへの投資では、年間の値幅11.76 - 14.62と現在の12.89を考慮します。注文は多くの場合12.89や13.19で行われる前に、-1.38%や0.94%と比較されます。RFMZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.の株の最高値は？
Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.の過去1年の最高値は14.62でした。11.76 - 14.62内で株価は大きく変動し、13.02と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.の株の最低値は？
Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.(RFMZ)の年間最安値は11.76でした。現在の12.89や11.76 - 14.62と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RFMZの動きはライブチャートで確認できます。
RFMZの株式分割はいつ行われましたか？
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、13.02、-8.58%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 13.02
- 始値
- 12.95
- 買値
- 12.89
- 買値
- 13.19
- 安値
- 12.88
- 高値
- 12.99
- 出来高
- 247
- 1日の変化
- -1.00%
- 1ヶ月の変化
- -1.38%
- 6ヶ月の変化
- 0.94%
- 1年の変化
- -8.58%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 0.694 M
- 前
- 0.800 M
- 実際
-
- 期待
- -1.0%
- 前
- 20.5%
- 実際
-
- 期待
- 55.0
- 前
- 55.0
- 実際
-
- 期待
- 51.2
- 前
- 51.2
- 実際
-
- 期待
- 4.6%
- 前
- 4.6%
- 実際
-
- 期待
- 3.7%
- 前
- 3.7%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 418
- 実際
-
- 期待
- 前
- 548
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前