RFMZ: RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc

12.89 USD 0.13 (1.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RFMZ汇率已更改-1.00%。当日，交易品种以低点12.88和高点12.99进行交易。

关注RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

RFMZ股票今天的价格是多少？

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc股票今天的定价为12.89。它在12.88 - 12.99范围内交易，昨天的收盘价为13.02，交易量达到247。RFMZ的实时价格图表显示了这些更新。

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc股票是否支付股息？

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc目前的价值为12.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.58%和USD。实时查看图表以跟踪RFMZ走势。

如何购买RFMZ股票？

您可以以12.89的当前价格购买RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc股票。订单通常设置在12.89或13.19附近，而247和-0.46%显示市场活动。立即关注RFMZ的实时图表更新。

如何投资RFMZ股票？

投资RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc需要考虑年度范围11.76 - 14.62和当前价格12.89。许多人在以12.89或13.19下订单之前，会比较-1.38%和。实时查看RFMZ价格图表，了解每日变化。

Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.的最高价格是14.62。在11.76 - 14.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc的绩效。

Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.股票的最低价格是多少？

Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.（RFMZ）的最低价格为11.76。将其与当前的12.89和11.76 - 14.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RFMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RFMZ股票是什么时候拆分的？

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.02和-8.58%中可见。

日范围
12.88 12.99
年范围
11.76 14.62
前一天收盘价
13.02
开盘价
12.95
卖价
12.89
买价
13.19
最低价
12.88
最高价
12.99
交易量
247
日变化
-1.00%
月变化
-1.38%
6个月变化
0.94%
年变化
-8.58%
24 十月, 星期五
12:30
USD
CPI 月率m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
核心CPI月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
CPI 年率y/y
实际值
预测值
前值
12:30
USD
核心CPI年率 y/y
实际值
预测值
前值
12:30
USD
核心CPI n.s.a. 月率m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
CPI
实际值
预测值
前值
14:00
USD
新屋销售量
实际值
预测值
0.694 M
前值
0.800 M
14:00
USD
新屋销售指数月率 m/m
实际值
预测值
-1.0%
前值
20.5%
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
预测值
55.0
前值
55.0
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
预测值
51.2
前值
51.2
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
预测值
4.6%
前值
4.6%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
预测值
3.7%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
418
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
548
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值