RFMZ: RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc
今日RFMZ汇率已更改-1.00%。当日，交易品种以低点12.88和高点12.99进行交易。
关注RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RFMZ新闻
常见问题解答
RFMZ股票今天的价格是多少？
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc股票今天的定价为12.89。它在12.88 - 12.99范围内交易，昨天的收盘价为13.02，交易量达到247。RFMZ的实时价格图表显示了这些更新。
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc股票是否支付股息？
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc目前的价值为12.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.58%和USD。实时查看图表以跟踪RFMZ走势。
如何购买RFMZ股票？
您可以以12.89的当前价格购买RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc股票。订单通常设置在12.89或13.19附近，而247和-0.46%显示市场活动。立即关注RFMZ的实时图表更新。
如何投资RFMZ股票？
投资RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc需要考虑年度范围11.76 - 14.62和当前价格12.89。许多人在以12.89或13.19下订单之前，会比较-1.38%和。实时查看RFMZ价格图表，了解每日变化。
Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.的最高价格是14.62。在11.76 - 14.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc的绩效。
Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.股票的最低价格是多少？
Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.（RFMZ）的最低价格为11.76。将其与当前的12.89和11.76 - 14.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RFMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RFMZ股票是什么时候拆分的？
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.02和-8.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.02
- 开盘价
- 12.95
- 卖价
- 12.89
- 买价
- 13.19
- 最低价
- 12.88
- 最高价
- 12.99
- 交易量
- 247
- 日变化
- -1.00%
- 月变化
- -1.38%
- 6个月变化
- 0.94%
- 年变化
- -8.58%
