RFMZ: RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc
Der Wechselkurs von RFMZ hat sich für heute um -1.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.88 bis zu einem Hoch von 12.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RFMZ News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RFMZ heute?
Die Aktie von RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc (RFMZ) notiert heute bei 12.89. Sie wird innerhalb einer Spanne von 12.88 - 12.99 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 13.02 und das Handelsvolumen erreichte 247. Das Live-Chart von RFMZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RFMZ Dividenden?
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc wird derzeit mit 12.89 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -8.58% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RFMZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich RFMZ-Aktien?
Sie können Aktien von RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc (RFMZ) zum aktuellen Kurs von 12.89 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 12.89 oder 13.19 platziert, während 247 und -0.46% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RFMZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RFMZ-Aktien?
Bei einer Investition in RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc müssen die jährliche Spanne 11.76 - 14.62 und der aktuelle Kurs 12.89 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.38% und 0.94%, bevor sie Orders zu 12.89 oder 13.19 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RFMZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.?
Der höchste Kurs von Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. (RFMZ) im vergangenen Jahr lag bei 14.62. Innerhalb von 11.76 - 14.62 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 13.02 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. (RFMZ) im Laufe des Jahres betrug 11.76. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 12.89 und der Spanne 11.76 - 14.62 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RFMZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RFMZ statt?
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 13.02 und -8.58% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.02
- Eröffnung
- 12.95
- Bid
- 12.89
- Ask
- 13.19
- Tief
- 12.88
- Hoch
- 12.99
- Volumen
- 247
- Tagesänderung
- -1.00%
- Monatsänderung
- -1.38%
- 6-Monatsänderung
- 0.94%
- Jahresänderung
- -8.58%
