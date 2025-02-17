КотировкиРазделы
RFMZ: RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc

12.89 USD 0.13 (1.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RFMZ за сегодня изменился на -1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.88, а максимальная — 12.99.

Следите за динамикой RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости RFMZ

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RFMZ сегодня?

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc (RFMZ) сегодня оценивается на уровне 12.89. Инструмент торгуется в пределах 12.88 - 12.99, вчерашнее закрытие составило 13.02, а торговый объем достиг 247. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RFMZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc?

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc в настоящее время оценивается в 12.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.58% и USD. Отслеживайте движения RFMZ на графике в реальном времени.

Как купить акции RFMZ?

Вы можете купить акции RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc (RFMZ) по текущей цене 12.89. Ордера обычно размещаются около 12.89 или 13.19, тогда как 247 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RFMZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RFMZ?

Инвестирование в RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc предполагает учет годового диапазона 11.76 - 14.62 и текущей цены 12.89. Многие сравнивают -1.38% и 0.94% перед размещением ордеров на 12.89 или 13.19. Изучайте ежедневные изменения цены RFMZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.?

Самая высокая цена Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. (RFMZ) за последний год составила 14.62. Акции заметно колебались в пределах 11.76 - 14.62, сравнение с 13.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.?

Самая низкая цена Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. (RFMZ) за год составила 11.76. Сравнение с текущими 12.89 и 11.76 - 14.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RFMZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RFMZ?

В прошлом RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.02 и -8.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.88 12.99
Годовой диапазон
11.76 14.62
Предыдущее закрытие
13.02
Open
12.95
Bid
12.89
Ask
13.19
Low
12.88
High
12.99
Объем
247
Дневное изменение
-1.00%
Месячное изменение
-1.38%
6-месячное изменение
0.94%
Годовое изменение
-8.58%
