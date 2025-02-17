- Panoramica
RFMZ: RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc
Il tasso di cambio RFMZ ha avuto una variazione del -1.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.88 e ad un massimo di 12.99.
Segui le dinamiche di RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RFMZ News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni RFMZ oggi?
Oggi le azioni RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc sono prezzate a 12.89. Viene scambiato all'interno di 12.88 - 12.99, la chiusura di ieri è stata 13.02 e il volume degli scambi ha raggiunto 247. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RFMZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc pagano dividendi?
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc è attualmente valutato a 12.89. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -8.58% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RFMZ.
Come acquistare azioni RFMZ?
Puoi acquistare azioni RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc al prezzo attuale di 12.89. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 12.89 o 13.19, mentre 247 e -0.46% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RFMZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni RFMZ?
Investire in RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc implica considerare l'intervallo annuale 11.76 - 14.62 e il prezzo attuale 12.89. Molti confrontano -1.38% e 0.94% prima di effettuare ordini su 12.89 o 13.19. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RFMZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.?
Il prezzo massimo di Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. nell'ultimo anno è stato 14.62. All'interno di 11.76 - 14.62, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 13.02 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.?
Il prezzo più basso di Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. (RFMZ) nel corso dell'anno è stato 11.76. Confrontandolo con gli attuali 12.89 e 11.76 - 14.62 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RFMZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RFMZ?
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 13.02 e -8.58%.
- Chiusura Precedente
- 13.02
- Apertura
- 12.95
- Bid
- 12.89
- Ask
- 13.19
- Minimo
- 12.88
- Massimo
- 12.99
- Volume
- 247
- Variazione giornaliera
- -1.00%
- Variazione Mensile
- -1.38%
- Variazione Semestrale
- 0.94%
- Variazione Annuale
- -8.58%
