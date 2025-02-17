QuotazioniSezioni
Valute / RFMZ
Tornare a Azioni

RFMZ: RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc

12.89 USD 0.13 (1.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RFMZ ha avuto una variazione del -1.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.88 e ad un massimo di 12.99.

Segui le dinamiche di RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RFMZ News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RFMZ oggi?

Oggi le azioni RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc sono prezzate a 12.89. Viene scambiato all'interno di 12.88 - 12.99, la chiusura di ieri è stata 13.02 e il volume degli scambi ha raggiunto 247. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RFMZ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc pagano dividendi?

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc è attualmente valutato a 12.89. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -8.58% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RFMZ.

Come acquistare azioni RFMZ?

Puoi acquistare azioni RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc al prezzo attuale di 12.89. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 12.89 o 13.19, mentre 247 e -0.46% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RFMZ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RFMZ?

Investire in RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc implica considerare l'intervallo annuale 11.76 - 14.62 e il prezzo attuale 12.89. Molti confrontano -1.38% e 0.94% prima di effettuare ordini su 12.89 o 13.19. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RFMZ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.?

Il prezzo massimo di Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. nell'ultimo anno è stato 14.62. All'interno di 11.76 - 14.62, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 13.02 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.?

Il prezzo più basso di Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. (RFMZ) nel corso dell'anno è stato 11.76. Confrontandolo con gli attuali 12.89 e 11.76 - 14.62 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RFMZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RFMZ?

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 13.02 e -8.58%.

Intervallo Giornaliero
12.88 12.99
Intervallo Annuale
11.76 14.62
Chiusura Precedente
13.02
Apertura
12.95
Bid
12.89
Ask
13.19
Minimo
12.88
Massimo
12.99
Volume
247
Variazione giornaliera
-1.00%
Variazione Mensile
-1.38%
Variazione Semestrale
0.94%
Variazione Annuale
-8.58%
24 ottobre, venerdì
12:30
USD
IPC m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC a/a
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core a/a
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
Fcst
0.694 M
Prev
0.800 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
Fcst
-1.0%
Prev
20.5%
14:00
USD
Michigan Consumer Sentiment
Agire
Fcst
55.0
Prev
55.0
14:00
USD
Aspettative dei consumatori del Michigan
Agire
Fcst
51.2
Prev
51.2
14:00
USD
Aspettative di inflazione del Michigan
Agire
Fcst
4.6%
Prev
4.6%
14:00
USD
Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni
Agire
Fcst
3.7%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
548
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev