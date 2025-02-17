- Panorámica
RFMZ: RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc
El tipo de cambio de RFMZ de hoy ha cambiado un -1.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.88, mientras que el máximo ha alcanzado 12.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de RFMZ hoy?
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc (RFMZ) se evalúa hoy en 12.89. El instrumento se negocia dentro de 12.88 - 12.99; el cierre de ayer ha sido 13.02 y el volumen comercial ha alcanzado 247. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RFMZ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc?
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc se evalúa actualmente en 12.89. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -8.58% y USD. Monitoree los movimientos de RFMZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de RFMZ?
Puede comprar acciones de RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc (RFMZ) al precio actual de 12.89. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 12.89 o 13.19, mientras que 247 y -0.46% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RFMZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de RFMZ?
Invertir en RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc implica tener en cuenta el rango anual 11.76 - 14.62 y el precio actual 12.89. Muchos comparan -1.38% y 0.94% antes de colocar órdenes en 12.89 o 13.19. Estudie los cambios diarios de precios de RFMZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.?
El precio más alto de Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. (RFMZ) en el último año ha sido 14.62. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 11.76 - 14.62, una comparación con 13.02 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.?
El precio más bajo de Rivernorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. (RFMZ) para el año ha sido 11.76. La comparación con los actuales 12.89 y 11.76 - 14.62 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RFMZ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RFMZ?
En el pasado, RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 13.02 y -8.58% después de las acciones corporativas.
