REZ: iShares Residential and Multisector Real Estate ETF

82.93 USD 0.48 (0.58%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

REZ fiyatı bugün -0.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.93 ve Yüksek fiyatı olarak 83.58 aralığında işlem gördü.

iShares Residential and Multisector Real Estate ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
82.93 83.58
Yıllık aralık
73.33 90.47
Önceki kapanış
83.41
Açılış
83.22
Satış
82.93
Alış
83.23
Düşük
82.93
Yüksek
83.58
Hacim
103
Günlük değişim
-0.58%
Aylık değişim
-1.41%
6 aylık değişim
-4.38%
Yıllık değişim
-6.73%
21 Eylül, Pazar