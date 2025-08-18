Dövizler / REZ
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
REZ: iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
82.93 USD 0.48 (0.58%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
REZ fiyatı bugün -0.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.93 ve Yüksek fiyatı olarak 83.58 aralığında işlem gördü.
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REZ haberleri
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Hit Lowest Level Since March 2021
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Low, Future Expectations Hit 6-Month High
- Opinion: Wall Street hates REITs — why that might be good news for you
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Pending Home Sales Plunge in Midwest, Near Record Lows in All Regions As Supply Balloons
- S&P Cotality Case-Shiller Index: Home Prices Fall For Fourth Straight Month
- Supply, Not Sun, Powers Housing Gains
- Firing Of Cook Positive For Rates And Stock Market
- New Home Sales Inch Down 0.6% In July
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- The Residential Housing Cycle Has Turned
- Where Apartment Rents May Accelerate Soonest
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Continue To Fall
- Existing Home Sales Unexpectedly Rise In July
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Real Estate: Would-Be Sellers Dwarf Buyers In Many Markets
- The State Of REITs: August 2025 Edition
Günlük aralık
82.93 83.58
Yıllık aralık
73.33 90.47
- Önceki kapanış
- 83.41
- Açılış
- 83.22
- Satış
- 82.93
- Alış
- 83.23
- Düşük
- 82.93
- Yüksek
- 83.58
- Hacim
- 103
- Günlük değişim
- -0.58%
- Aylık değişim
- -1.41%
- 6 aylık değişim
- -4.38%
- Yıllık değişim
- -6.73%
21 Eylül, Pazar