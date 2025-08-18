CotationsSections
REZ: iShares Residential and Multisector Real Estate ETF

82.93 USD 0.48 (0.58%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de REZ a changé de -0.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 82.93 et à un maximum de 83.58.

Suivez la dynamique iShares Residential and Multisector Real Estate ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
82.93 83.58
Range Annuel
73.33 90.47
Clôture Précédente
83.41
Ouverture
83.22
Bid
82.93
Ask
83.23
Plus Bas
82.93
Plus Haut
83.58
Volume
103
Changement quotidien
-0.58%
Changement Mensuel
-1.41%
Changement à 6 Mois
-4.38%
Changement Annuel
-6.73%
20 septembre, samedi