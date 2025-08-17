通貨 / REZ
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
REZ: iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
83.41 USD 0.40 (0.48%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
REZの今日の為替レートは、0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり82.97の安値と83.68の高値で取引されました。
iShares Residential and Multisector Real Estate ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REZ News
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Low, Future Expectations Hit 6-Month High
- Opinion: Wall Street hates REITs — why that might be good news for you
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Pending Home Sales Plunge in Midwest, Near Record Lows in All Regions As Supply Balloons
- S&P Cotality Case-Shiller Index: Home Prices Fall For Fourth Straight Month
- Supply, Not Sun, Powers Housing Gains
- Firing Of Cook Positive For Rates And Stock Market
- New Home Sales Inch Down 0.6% In July
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- The Residential Housing Cycle Has Turned
- Where Apartment Rents May Accelerate Soonest
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Continue To Fall
- Existing Home Sales Unexpectedly Rise In July
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Real Estate: Would-Be Sellers Dwarf Buyers In Many Markets
- The State Of REITs: August 2025 Edition
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
1日のレンジ
82.97 83.68
1年のレンジ
73.33 90.47
- 以前の終値
- 83.01
- 始値
- 83.33
- 買値
- 83.41
- 買値
- 83.71
- 安値
- 82.97
- 高値
- 83.68
- 出来高
- 83
- 1日の変化
- 0.48%
- 1ヶ月の変化
- -0.84%
- 6ヶ月の変化
- -3.83%
- 1年の変化
- -6.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K