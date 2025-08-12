Валюты / REZ
REZ: iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
83.02 USD 1.26 (1.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REZ за сегодня изменился на -1.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.02, а максимальная — 83.90.
Следите за динамикой iShares Residential and Multisector Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
83.02 83.90
Годовой диапазон
73.33 90.47
- Предыдущее закрытие
- 84.28
- Open
- 83.65
- Bid
- 83.02
- Ask
- 83.32
- Low
- 83.02
- High
- 83.90
- Объем
- 63
- Дневное изменение
- -1.50%
- Месячное изменение
- -1.31%
- 6-месячное изменение
- -4.28%
- Годовое изменение
- -6.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.