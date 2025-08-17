Divisas / REZ
REZ: iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
83.01 USD 0.01 (0.01%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de REZ de hoy ha cambiado un -0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 83.01, mientras que el máximo ha alcanzado 84.07.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Residential and Multisector Real Estate ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
83.01 84.07
Rango anual
73.33 90.47
- Cierres anteriores
- 83.02
- Open
- 83.25
- Bid
- 83.01
- Ask
- 83.31
- Low
- 83.01
- High
- 84.07
- Volumen
- 270
- Cambio diario
- -0.01%
- Cambio mensual
- -1.32%
- Cambio a 6 meses
- -4.29%
- Cambio anual
- -6.64%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B