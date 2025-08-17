Währungen / REZ
REZ: iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
83.27 USD 0.14 (0.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von REZ hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 83.05 bis zu einem Hoch von 83.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Residential and Multisector Real Estate ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
REZ News
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Low, Future Expectations Hit 6-Month High
- Opinion: Wall Street hates REITs — why that might be good news for you
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Pending Home Sales Plunge in Midwest, Near Record Lows in All Regions As Supply Balloons
- S&P Cotality Case-Shiller Index: Home Prices Fall For Fourth Straight Month
- Supply, Not Sun, Powers Housing Gains
- Firing Of Cook Positive For Rates And Stock Market
- New Home Sales Inch Down 0.6% In July
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- The Residential Housing Cycle Has Turned
- Where Apartment Rents May Accelerate Soonest
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Continue To Fall
- Existing Home Sales Unexpectedly Rise In July
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Real Estate: Would-Be Sellers Dwarf Buyers In Many Markets
- The State Of REITs: August 2025 Edition
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
Tagesspanne
83.05 83.52
Jahresspanne
73.33 90.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 83.41
- Eröffnung
- 83.22
- Bid
- 83.27
- Ask
- 83.57
- Tief
- 83.05
- Hoch
- 83.52
- Volumen
- 83
- Tagesänderung
- -0.17%
- Monatsänderung
- -1.01%
- 6-Monatsänderung
- -3.99%
- Jahresänderung
- -6.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K