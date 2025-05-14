Dövizler / RENB
RENB: Renovaro Inc
0.18 USD 0.02 (12.50%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RENB fiyatı bugün 12.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.16 ve Yüksek fiyatı olarak 0.19 aralığında işlem gördü.
Renovaro Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing In Q3 - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Lunai Bioworks (NASDAQ:RENB)
- Lunai Bioworks subsidiary Gedi Cube B.V. files for bankruptcy in Amsterdam
- Lunai partners with defense firm to develop chemical weapons countermeasures
- Renovaro Inc. changes corporate name to Lunai Bioworks Inc., maintains Nasdaq symbol
- Renovaro chairman Maurice van Tilburg to step down in August
- RENB stock touches 52-week low at $0.27 amid market challenges
- Renovaro subsidiary secures patent for drug discovery AI
- RENB Stock Touches 52-Week Low at $0.28 Amid Market Challenges
- Renovaro launches AI platform to advance neurology drug discovery
Günlük aralık
0.16 0.19
Yıllık aralık
0.16 2.10
- Önceki kapanış
- 0.16
- Açılış
- 0.17
- Satış
- 0.18
- Alış
- 0.48
- Düşük
- 0.16
- Yüksek
- 0.19
- Hacim
- 1.740 K
- Günlük değişim
- 12.50%
- Aylık değişim
- -28.00%
- 6 aylık değişim
- -66.67%
- Yıllık değişim
- -61.70%
21 Eylül, Pazar