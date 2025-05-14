货币 / RENB
RENB: Renovaro Inc
0.16 USD 0.02 (11.11%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RENB汇率已更改-11.11%。当日，交易品种以低点0.16和高点0.18进行交易。
关注Renovaro Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RENB新闻
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing In Q3 - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Lunai Bioworks (NASDAQ:RENB)
- Lunai Bioworks subsidiary Gedi Cube B.V. files for bankruptcy in Amsterdam
- Lunai partners with defense firm to develop chemical weapons countermeasures
- Renovaro Inc. changes corporate name to Lunai Bioworks Inc., maintains Nasdaq symbol
- Renovaro chairman Maurice van Tilburg to step down in August
- RENB stock touches 52-week low at $0.27 amid market challenges
- Renovaro subsidiary secures patent for drug discovery AI
- RENB Stock Touches 52-Week Low at $0.28 Amid Market Challenges
- Renovaro launches AI platform to advance neurology drug discovery
日范围
0.16 0.18
年范围
0.16 2.10
- 前一天收盘价
- 0.18
- 开盘价
- 0.18
- 卖价
- 0.16
- 买价
- 0.46
- 最低价
- 0.16
- 最高价
- 0.18
- 交易量
- 1.445 K
- 日变化
- -11.11%
- 月变化
- -36.00%
- 6个月变化
- -70.37%
- 年变化
- -65.96%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值