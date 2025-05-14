Währungen / RENB
RENB: Renovaro Inc
0.17 USD 0.01 (6.25%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RENB hat sich für heute um 6.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.16 bis zu einem Hoch von 0.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Renovaro Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RENB News
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing In Q3 - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Lunai Bioworks (NASDAQ:RENB)
- Lunai Bioworks subsidiary Gedi Cube B.V. files for bankruptcy in Amsterdam
- Lunai partners with defense firm to develop chemical weapons countermeasures
- Renovaro Inc. changes corporate name to Lunai Bioworks Inc., maintains Nasdaq symbol
- Renovaro chairman Maurice van Tilburg to step down in August
- RENB stock touches 52-week low at $0.27 amid market challenges
- Renovaro subsidiary secures patent for drug discovery AI
- RENB Stock Touches 52-Week Low at $0.28 Amid Market Challenges
- Renovaro launches AI platform to advance neurology drug discovery
Tagesspanne
0.16 0.19
Jahresspanne
0.16 2.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.16
- Eröffnung
- 0.17
- Bid
- 0.17
- Ask
- 0.47
- Tief
- 0.16
- Hoch
- 0.19
- Volumen
- 1.264 K
- Tagesänderung
- 6.25%
- Monatsänderung
- -32.00%
- 6-Monatsänderung
- -68.52%
- Jahresänderung
- -63.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K