RENB: Renovaro Inc

0.17 USD 0.01 (6.25%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RENB hat sich für heute um 6.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.16 bis zu einem Hoch von 0.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Renovaro Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
0.16 0.19
Jahresspanne
0.16 2.10
Vorheriger Schlusskurs
0.16
Eröffnung
0.17
Bid
0.17
Ask
0.47
Tief
0.16
Hoch
0.19
Volumen
1.264 K
Tagesänderung
6.25%
Monatsänderung
-32.00%
6-Monatsänderung
-68.52%
Jahresänderung
-63.83%
