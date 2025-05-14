Валюты / RENB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RENB: Renovaro Inc
0.18 USD 0.01 (5.26%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RENB за сегодня изменился на -5.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.17, а максимальная — 0.19.
Следите за динамикой Renovaro Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RENB
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing In Q3 - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Lunai Bioworks (NASDAQ:RENB)
- Lunai Bioworks subsidiary Gedi Cube B.V. files for bankruptcy in Amsterdam
- Lunai partners with defense firm to develop chemical weapons countermeasures
- Renovaro Inc. changes corporate name to Lunai Bioworks Inc., maintains Nasdaq symbol
- Renovaro chairman Maurice van Tilburg to step down in August
- RENB stock touches 52-week low at $0.27 amid market challenges
- Renovaro subsidiary secures patent for drug discovery AI
- RENB Stock Touches 52-Week Low at $0.28 Amid Market Challenges
- Renovaro launches AI platform to advance neurology drug discovery
Дневной диапазон
0.17 0.19
Годовой диапазон
0.17 2.10
- Предыдущее закрытие
- 0.19
- Open
- 0.19
- Bid
- 0.18
- Ask
- 0.48
- Low
- 0.17
- High
- 0.19
- Объем
- 757
- Дневное изменение
- -5.26%
- Месячное изменение
- -28.00%
- 6-месячное изменение
- -66.67%
- Годовое изменение
- -61.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.