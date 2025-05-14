통화 / RENB
RENB: Renovaro Inc
0.18 USD 0.02 (12.50%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RENB 환율이 오늘 12.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.16이고 고가는 0.19이었습니다.
Renovaro Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
RENB News
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing In Q3 - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Lunai Bioworks (NASDAQ:RENB)
- Lunai Bioworks subsidiary Gedi Cube B.V. files for bankruptcy in Amsterdam
- Lunai partners with defense firm to develop chemical weapons countermeasures
- Renovaro Inc. changes corporate name to Lunai Bioworks Inc., maintains Nasdaq symbol
- Renovaro chairman Maurice van Tilburg to step down in August
- RENB stock touches 52-week low at $0.27 amid market challenges
- Renovaro subsidiary secures patent for drug discovery AI
- RENB Stock Touches 52-Week Low at $0.28 Amid Market Challenges
- Renovaro launches AI platform to advance neurology drug discovery
일일 변동 비율
0.16 0.19
년간 변동
0.16 2.10
- 이전 종가
- 0.16
- 시가
- 0.17
- Bid
- 0.18
- Ask
- 0.48
- 저가
- 0.16
- 고가
- 0.19
- 볼륨
- 1.740 K
- 일일 변동
- 12.50%
- 월 변동
- -28.00%
- 6개월 변동
- -66.67%
- 년간 변동율
- -61.70%
20 9월, 토요일