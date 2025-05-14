通貨 / RENB
RENB: Renovaro Inc
0.16 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RENBの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.16の安値と0.18の高値で取引されました。
Renovaro Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RENB News
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing In Q3 - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Lunai Bioworks (NASDAQ:RENB)
- Lunai Bioworks subsidiary Gedi Cube B.V. files for bankruptcy in Amsterdam
- Lunai partners with defense firm to develop chemical weapons countermeasures
- Renovaro Inc. changes corporate name to Lunai Bioworks Inc., maintains Nasdaq symbol
- Renovaro chairman Maurice van Tilburg to step down in August
- RENB stock touches 52-week low at $0.27 amid market challenges
- Renovaro subsidiary secures patent for drug discovery AI
- RENB Stock Touches 52-Week Low at $0.28 Amid Market Challenges
- Renovaro launches AI platform to advance neurology drug discovery
1日のレンジ
0.16 0.18
1年のレンジ
0.16 2.10
- 以前の終値
- 0.16
- 始値
- 0.18
- 買値
- 0.16
- 買値
- 0.46
- 安値
- 0.16
- 高値
- 0.18
- 出来高
- 708
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -36.00%
- 6ヶ月の変化
- -70.37%
- 1年の変化
- -65.96%
