Moedas / RENB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RENB: Renovaro Inc
0.16 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RENB para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.16 e o mais alto foi 0.18.
Veja a dinâmica do par de moedas Renovaro Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RENB Notícias
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing In Q3 - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Lunai Bioworks (NASDAQ:RENB)
- Lunai Bioworks subsidiary Gedi Cube B.V. files for bankruptcy in Amsterdam
- Lunai partners with defense firm to develop chemical weapons countermeasures
- Renovaro Inc. changes corporate name to Lunai Bioworks Inc., maintains Nasdaq symbol
- Renovaro chairman Maurice van Tilburg to step down in August
- RENB stock touches 52-week low at $0.27 amid market challenges
- Renovaro subsidiary secures patent for drug discovery AI
- RENB Stock Touches 52-Week Low at $0.28 Amid Market Challenges
- Renovaro launches AI platform to advance neurology drug discovery
Faixa diária
0.16 0.18
Faixa anual
0.16 2.10
- Fechamento anterior
- 0.16
- Open
- 0.18
- Bid
- 0.16
- Ask
- 0.46
- Low
- 0.16
- High
- 0.18
- Volume
- 708
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -36.00%
- Mudança de 6 meses
- -70.37%
- Mudança anual
- -65.96%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh