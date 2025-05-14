Divisas / RENB
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RENB: Renovaro Inc
0.16 USD 0.02 (11.11%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RENB de hoy ha cambiado un -11.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.16, mientras que el máximo ha alcanzado 0.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Renovaro Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RENB News
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing In Q3 - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Lunai Bioworks (NASDAQ:RENB)
- Lunai Bioworks subsidiary Gedi Cube B.V. files for bankruptcy in Amsterdam
- Lunai partners with defense firm to develop chemical weapons countermeasures
- Renovaro Inc. changes corporate name to Lunai Bioworks Inc., maintains Nasdaq symbol
- Renovaro chairman Maurice van Tilburg to step down in August
- RENB stock touches 52-week low at $0.27 amid market challenges
- Renovaro subsidiary secures patent for drug discovery AI
- RENB Stock Touches 52-Week Low at $0.28 Amid Market Challenges
- Renovaro launches AI platform to advance neurology drug discovery
Rango diario
0.16 0.18
Rango anual
0.16 2.10
- Cierres anteriores
- 0.18
- Open
- 0.18
- Bid
- 0.16
- Ask
- 0.46
- Low
- 0.16
- High
- 0.18
- Volumen
- 1.543 K
- Cambio diario
- -11.11%
- Cambio mensual
- -36.00%
- Cambio a 6 meses
- -70.37%
- Cambio anual
- -65.96%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B