QuotazioniSezioni
Valute / RENB
Tornare a Azioni

RENB: Renovaro Inc

0.18 USD 0.02 (12.50%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RENB ha avuto una variazione del 12.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.16 e ad un massimo di 0.19.

Segui le dinamiche di Renovaro Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RENB News

Intervallo Giornaliero
0.16 0.19
Intervallo Annuale
0.16 2.10
Chiusura Precedente
0.16
Apertura
0.17
Bid
0.18
Ask
0.48
Minimo
0.16
Massimo
0.19
Volume
1.740 K
Variazione giornaliera
12.50%
Variazione Mensile
-28.00%
Variazione Semestrale
-66.67%
Variazione Annuale
-61.70%
21 settembre, domenica