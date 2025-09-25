- Genel bakış
REM: iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF
REM fiyatı bugün -0.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.14 ve Yüksek fiyatı olarak 22.41 aralığında işlem gördü.
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
REM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF hisse senedi 22.17 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 22.14 - 22.41 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 22.35 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 896 değerine ulaştı. REM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF hisse senedi şu anda 22.17 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -1.90% ve USD değerlerini izler. REM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
REM hisse senedi nasıl alınır?
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF hisselerini şu anki 22.17 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 22.17 ve Ask 22.47 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 896 ve günlük değişim oranı -1.07% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte REM fiyat hareketlerini takip edin.
REM hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 18.34 - 23.70 ve mevcut fiyatı 22.17 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 22.17 veya Ask 22.47 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.00% ve 6 aylık değişim oranı 3.40% değerlerini karşılaştırır. REM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares Mortgage Real Estate ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares Mortgage Real Estate ETF hisse senedi yıllık olarak 23.70 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 18.34 - 23.70). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 22.35 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF performansını takip edin.
iShares Mortgage Real Estate ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 18.34 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 22.17 ve hareket ettiği yıllık aralık 18.34 - 23.70 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki REM fiyat hareketlerini izleyin.
REM hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 22.35 ve yıllık değişim oranı -1.90% değerlerinde görülebilir.
