REM: iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF

22.17 USD 0.18 (0.81%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do REM para hoje mudou para -0.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.14 e o mais alto foi 22.41.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

REM Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de REM hoje?

Hoje iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) está avaliado em 22.17. O instrumento é negociado dentro de 22.14 - 22.41, o fechamento de ontem foi 22.35, e o volume de negociação atingiu 896. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de REM em tempo real.

As ações de iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF está avaliado em 22.17. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.90% e USD. Monitore os movimentos de REM no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de REM?

Você pode comprar ações de iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) pelo preço atual 22.17. Ordens geralmente são executadas perto de 22.17 ou 22.47, enquanto 896 e -1.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de REM no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de REM?

Investir em iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF envolve considerar a faixa anual 18.34 - 23.70 e o preço atual 22.17. Muitos comparam 1.00% e 3.40% antes de enviar ordens em 22.17 ou 22.47. Estude as mudanças diárias de preço de REM no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares Mortgage Real Estate ETF?

O maior preço de iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) no último ano foi 23.70. As ações oscilaram bastante dentro de 18.34 - 23.70, e a comparação com 22.35 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares Mortgage Real Estate ETF?

O menor preço de iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) no ano foi 18.34. A comparação com o preço atual 22.17 e 18.34 - 23.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de REM em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de REM?

No passado iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.35 e -1.90% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.14 22.41
Faixa anual
18.34 23.70
Fechamento anterior
22.35
Open
22.41
Bid
22.17
Ask
22.47
Low
22.14
High
22.41
Volume
896
Mudança diária
-0.81%
Mudança mensal
1.00%
Mudança de 6 meses
3.40%
Mudança anual
-1.90%
