- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
REM: iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF
Il tasso di cambio REM ha avuto una variazione del -0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.14 e ad un massimo di 22.41.
Segui le dinamiche di iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REM News
- Citizens conferma il rating Market Outperform per le azioni di Redwood Trust
- Citizens reiterates Market Outperform rating on Redwood Trust stock
- Existing Home Sales Rise 1.5% To 7-Month High
- Beyond The Warning Light: A Nuanced U.S. Housing Outlook
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values At Lowest Level Since March 2021
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Rises Amid Market Challenges
- Home Buyers’ Strike Drags On Relentlessly, Despite Lower Mortgage Rates
- Housing: A Brutal Year Likely Ahead
- Homebuilders Struggle
- Spike In Refis Fizzled; Demand For Mortgages To Purchase Homes Still In Deepfreeze
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Housing: In Some Ways, Worse Than 2008
- Housing’s Deep Freeze: Existing Home Sales at 25-Year Lows (Dow Jones Indices:DJUSRE)
- Weekly Market Pulse: No Data, No Problem
- Flying In The Dark
- U.S. Real Estate Sector Report - Fall 2025
- Investing Implications As U.S. Government Enters Shutdown
- REM: Mortgage REITs For Income Investors (BATS:REM)
- The 2026 Playbook: Why Housing Is The New Tech
- New Home Affordability Little Changed, New Homes Remain Just Above Affordable Threshold
- Lock-in Effect And Mortgage Rates: Unwinding A Phenomenon That Wrecked The Housing Market
- Pending Home Sales Jump 4.0% In August, More Than Expected
- Home Sale Strength
- August 2025 New Home Sales Jump In Possible Statistical 'Fluke'
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni REM oggi?
Oggi le azioni iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF sono prezzate a 22.17. Viene scambiato all'interno di 22.14 - 22.41, la chiusura di ieri è stata 22.35 e il volume degli scambi ha raggiunto 896. Il grafico dei prezzi in tempo reale di REM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF pagano dividendi?
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF è attualmente valutato a 22.17. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.90% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di REM.
Come acquistare azioni REM?
Puoi acquistare azioni iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF al prezzo attuale di 22.17. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.17 o 22.47, mentre 896 e -1.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di REM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni REM?
Investire in iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF implica considerare l'intervallo annuale 18.34 - 23.70 e il prezzo attuale 22.17. Molti confrontano 1.00% e 3.40% prima di effettuare ordini su 22.17 o 22.47. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di REM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Mortgage Real Estate ETF?
Il prezzo massimo di iShares Mortgage Real Estate ETF nell'ultimo anno è stato 23.70. All'interno di 18.34 - 23.70, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.35 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Mortgage Real Estate ETF?
Il prezzo più basso di iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) nel corso dell'anno è stato 18.34. Confrontandolo con gli attuali 22.17 e 18.34 - 23.70 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda REM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di REM?
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.35 e -1.90%.
- Chiusura Precedente
- 22.35
- Apertura
- 22.41
- Bid
- 22.17
- Ask
- 22.47
- Minimo
- 22.14
- Massimo
- 22.41
- Volume
- 896
- Variazione giornaliera
- -0.81%
- Variazione Mensile
- 1.00%
- Variazione Semestrale
- 3.40%
- Variazione Annuale
- -1.90%
- Agire
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- 0.4%
- Agire
- 0.2%
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Agire
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Agire
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Agire
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- Agire
- 324.368
- Fcst
- Prev
- 323.364
- Agire
-
- Fcst
- 0.694 M
- Prev
- 0.800 M
- Agire
-
- Fcst
- -1.0%
- Prev
- 20.5%
- Agire
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.0
- Agire
- 50.3
- Fcst
- 51.2
- Prev
- 51.2
- Agire
- 4.6%
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 4.6%
- Agire
- 3.9%
- Fcst
- 3.7%
- Prev
- 3.7%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 418
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 548
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev