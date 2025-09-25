QuotazioniSezioni
REM: iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF

22.17 USD 0.18 (0.81%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio REM ha avuto una variazione del -0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.14 e ad un massimo di 22.41.

Segui le dinamiche di iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

REM News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni REM oggi?

Oggi le azioni iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF sono prezzate a 22.17. Viene scambiato all'interno di 22.14 - 22.41, la chiusura di ieri è stata 22.35 e il volume degli scambi ha raggiunto 896. Il grafico dei prezzi in tempo reale di REM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF pagano dividendi?

iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF è attualmente valutato a 22.17. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.90% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di REM.

Come acquistare azioni REM?

Puoi acquistare azioni iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF al prezzo attuale di 22.17. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.17 o 22.47, mentre 896 e -1.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di REM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni REM?

Investire in iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF implica considerare l'intervallo annuale 18.34 - 23.70 e il prezzo attuale 22.17. Molti confrontano 1.00% e 3.40% prima di effettuare ordini su 22.17 o 22.47. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di REM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Mortgage Real Estate ETF?

Il prezzo massimo di iShares Mortgage Real Estate ETF nell'ultimo anno è stato 23.70. All'interno di 18.34 - 23.70, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.35 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Mortgage Real Estate ETF?

Il prezzo più basso di iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) nel corso dell'anno è stato 18.34. Confrontandolo con gli attuali 22.17 e 18.34 - 23.70 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda REM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di REM?

iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.35 e -1.90%.

Intervallo Giornaliero
22.14 22.41
Intervallo Annuale
18.34 23.70
Chiusura Precedente
22.35
Apertura
22.41
Bid
22.17
Ask
22.47
Minimo
22.14
Massimo
22.41
Volume
896
Variazione giornaliera
-0.81%
Variazione Mensile
1.00%
Variazione Semestrale
3.40%
Variazione Annuale
-1.90%
24 ottobre, venerdì
12:30
USD
IPC m/m
Agire
0.3%
Fcst
Prev
0.4%
12:30
USD
IPC Core m/m
Agire
0.2%
Fcst
Prev
0.3%
12:30
USD
IPC a/a
Agire
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core a/a
Agire
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core non destagionalizzato m/m
Agire
0.3%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC
Agire
324.368
Fcst
Prev
323.364
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
Fcst
0.694 M
Prev
0.800 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
Fcst
-1.0%
Prev
20.5%
14:00
USD
Michigan Consumer Sentiment
Agire
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.0
14:00
USD
Aspettative dei consumatori del Michigan
Agire
50.3
Fcst
51.2
Prev
51.2
14:00
USD
Aspettative di inflazione del Michigan
Agire
4.6%
Fcst
4.6%
Prev
4.6%
14:00
USD
Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni
Agire
3.9%
Fcst
3.7%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
548
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev