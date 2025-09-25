КотировкиРазделы
REM: iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF

22.17 USD 0.18 (0.81%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс REM за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.14, а максимальная — 22.41.

Следите за динамикой iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости REM

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций REM сегодня?

iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) сегодня оценивается на уровне 22.17. Инструмент торгуется в пределах 22.14 - 22.41, вчерашнее закрытие составило 22.35, а торговый объем достиг 896. Всю динамику можно отследить на ценовом графике REM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF?

iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 22.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.90% и USD. Отслеживайте движения REM на графике в реальном времени.

Как купить акции REM?

Вы можете купить акции iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) по текущей цене 22.17. Ордера обычно размещаются около 22.17 или 22.47, тогда как 896 и -1.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения REM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции REM?

Инвестирование в iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 18.34 - 23.70 и текущей цены 22.17. Многие сравнивают 1.00% и 3.40% перед размещением ордеров на 22.17 или 22.47. Изучайте ежедневные изменения цены REM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Mortgage Real Estate ETF?

Самая высокая цена iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) за последний год составила 23.70. Акции заметно колебались в пределах 18.34 - 23.70, сравнение с 22.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Mortgage Real Estate ETF?

Самая низкая цена iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) за год составила 18.34. Сравнение с текущими 22.17 и 18.34 - 23.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения REM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций REM?

В прошлом iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.35 и -1.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.14 22.41
Годовой диапазон
18.34 23.70
Предыдущее закрытие
22.35
Open
22.41
Bid
22.17
Ask
22.47
Low
22.14
High
22.41
Объем
896
Дневное изменение
-0.81%
Месячное изменение
1.00%
6-месячное изменение
3.40%
Годовое изменение
-1.90%
24 октября, пятница
12:30
USD
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.3%
Прог.
Пред.
0.4%
12:30
USD
Базовый индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.2%
Прог.
Пред.
0.3%
12:30
USD
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
3.0%
Прог.
Пред.
12:30
USD
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
3.0%
Прог.
Пред.
12:30
USD
Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
0.3%
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс потребительских цен
Акт.
324.368
Прог.
Пред.
323.364
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
Прог.
0.694 млн
Пред.
0.800 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
Прог.
-1.0%
Пред.
20.5%
14:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
53.6
Прог.
55.0
Пред.
55.0
14:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
50.3
Прог.
51.2
Пред.
51.2
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
4.6%
Прог.
4.6%
Пред.
4.6%
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
3.9%
Прог.
3.7%
Пред.
3.7%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
418
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
548
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.