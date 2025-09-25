- Обзор рынка
REM: iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF
Курс REM за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.14, а максимальная — 22.41.
Следите за динамикой iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций REM сегодня?
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) сегодня оценивается на уровне 22.17. Инструмент торгуется в пределах 22.14 - 22.41, вчерашнее закрытие составило 22.35, а торговый объем достиг 896. Всю динамику можно отследить на ценовом графике REM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF?
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 22.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.90% и USD. Отслеживайте движения REM на графике в реальном времени.
Как купить акции REM?
Вы можете купить акции iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) по текущей цене 22.17. Ордера обычно размещаются около 22.17 или 22.47, тогда как 896 и -1.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения REM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции REM?
Инвестирование в iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 18.34 - 23.70 и текущей цены 22.17. Многие сравнивают 1.00% и 3.40% перед размещением ордеров на 22.17 или 22.47. Изучайте ежедневные изменения цены REM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Mortgage Real Estate ETF?
Самая высокая цена iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) за последний год составила 23.70. Акции заметно колебались в пределах 18.34 - 23.70, сравнение с 22.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Mortgage Real Estate ETF?
Самая низкая цена iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) за год составила 18.34. Сравнение с текущими 22.17 и 18.34 - 23.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения REM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций REM?
В прошлом iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.35 и -1.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.35
- Open
- 22.41
- Bid
- 22.17
- Ask
- 22.47
- Low
- 22.14
- High
- 22.41
- Объем
- 896
- Дневное изменение
- -0.81%
- Месячное изменение
- 1.00%
- 6-месячное изменение
- 3.40%
- Годовое изменение
- -1.90%
- Акт.
- 0.3%
- Прог.
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 0.2%
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
- 3.0%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.0%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 0.3%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 324.368
- Прог.
- Пред.
- 323.364
- Акт.
-
- Прог.
- 0.694 млн
- Пред.
- 0.800 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -1.0%
- Пред.
- 20.5%
- Акт.
- 53.6
- Прог.
- 55.0
- Пред.
- 55.0
- Акт.
- 50.3
- Прог.
- 51.2
- Пред.
- 51.2
- Акт.
- 4.6%
- Прог.
- 4.6%
- Пред.
- 4.6%
- Акт.
- 3.9%
- Прог.
- 3.7%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 548
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.