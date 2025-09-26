- Übersicht
REM: iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF
Der Wechselkurs von REM hat sich für heute um 0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.25 bis zu einem Hoch von 22.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
REM News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von REM heute?
Die Aktie von iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) notiert heute bei 22.32. Sie wird innerhalb einer Spanne von 22.25 - 22.50 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.17 und das Handelsvolumen erreichte 974. Das Live-Chart von REM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie REM Dividenden?
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF wird derzeit mit 22.32 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.24% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von REM zu verfolgen.
Wie kaufe ich REM-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) zum aktuellen Kurs von 22.32 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.32 oder 22.62 platziert, während 974 und 0.31% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von REM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in REM-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF müssen die jährliche Spanne 18.34 - 23.70 und der aktuelle Kurs 22.32 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.69% und 4.10%, bevor sie Orders zu 22.32 oder 22.62 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von REM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Mortgage Real Estate ETF?
Der höchste Kurs von iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) im vergangenen Jahr lag bei 23.70. Innerhalb von 18.34 - 23.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.17 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Mortgage Real Estate ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) im Laufe des Jahres betrug 18.34. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.32 und der Spanne 18.34 - 23.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von REM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von REM statt?
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.17 und -1.24% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.17
- Eröffnung
- 22.25
- Bid
- 22.32
- Ask
- 22.62
- Tief
- 22.25
- Hoch
- 22.50
- Volumen
- 974
- Tagesänderung
- 0.68%
- Monatsänderung
- 1.69%
- 6-Monatsänderung
- 4.10%
- Jahresänderung
- -1.24%