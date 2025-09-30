- Panorámica
REM: iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF
El tipo de cambio de REM de hoy ha cambiado un 0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.25, mientras que el máximo ha alcanzado 22.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
REM News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de REM hoy?
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) se evalúa hoy en 22.32. El instrumento se negocia dentro de 22.25 - 22.50; el cierre de ayer ha sido 22.17 y el volumen comercial ha alcanzado 974. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios REM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF?
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF se evalúa actualmente en 22.32. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.24% y USD. Monitoree los movimientos de REM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de REM?
Puede comprar acciones de iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) al precio actual de 22.32. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.32 o 22.62, mientras que 974 y 0.31% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de REM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de REM?
Invertir en iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF implica tener en cuenta el rango anual 18.34 - 23.70 y el precio actual 22.32. Muchos comparan 1.69% y 4.10% antes de colocar órdenes en 22.32 o 22.62. Estudie los cambios diarios de precios de REM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Mortgage Real Estate ETF?
El precio más alto de iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) en el último año ha sido 23.70. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.34 - 23.70, una comparación con 22.17 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Mortgage Real Estate ETF?
El precio más bajo de iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) para el año ha sido 18.34. La comparación con los actuales 22.32 y 18.34 - 23.70 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de REM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de REM?
En el pasado, iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.17 y -1.24% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.17
- Open
- 22.25
- Bid
- 22.32
- Ask
- 22.62
- Low
- 22.25
- High
- 22.50
- Volumen
- 974
- Cambio diario
- 0.68%
- Cambio mensual
- 1.69%
- Cambio a 6 meses
- 4.10%
- Cambio anual
- -1.24%